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لبنان

القاضية غادة عون تقدّمت بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:53
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ القاضية غادة عون تقدّمت بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.
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القاضية غادة عون

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