Advertisement

لبنان

رياض سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب في فرنسا اليوم: بقي في بيروت ولم يرد على الطلبات

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1067493-638198423468185815.jpg
Doc-P-1067493-638198423468185815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس اليوم، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره  لـ"رويترز" .

وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
Advertisement

ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة.

وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد ولا محاميه في لبنان على الطلبات. (ال بي سي)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-16
09:57 | 2023-05-16
09:45 | 2023-05-16
09:45 | 2023-05-16
09:29 | 2023-05-16
09:26 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website