ماذا حصل داخل معامل أجبان وألبان جنوباً؟

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قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية بإشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار، بسحب عينات من معامل الأجبان والألبان في قرى وبلدات أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا لفحصها والتأكد من سلامتها كيميائيا وجرثوميا في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة.وجرى ذلك بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية.