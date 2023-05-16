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لبنان

وقفة احتحاجية لموظفي "ألفا" و"تاتش" للمطالبة بحقوقهم

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:18
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نفذ موظفو "ألفا" و"تاتش" وقفة احتجاجية ظهر اليوم  أمام المقر الرئيسي للشركتين للمطالبة بالحقوق والتأكيد أن لا شيء يقوى على الموظفين الذين تحدّوا أصعب الظروف، إن كانت حرباً او جائحة صحيّة او أي ظرفٍ كان، في سبيل إعلاء الشأن العام لهذا القطاع الحيوي.
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وكانت النقابة اعلنت في وقت سابق انها امهلت وزارة الاتصالات حتى اليوم للرد على مطالب الموظفين والا ستعلن التوقف عن العمل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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