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لبنان
تغطية "الصحة" لجلسات غسل الكلى.. مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران!
Lebanon 24
16-05-2023
|
07:45
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صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، بيان، لفت الى انه "بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الاموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات.
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فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران.
اننا نناشد الحكومة بشخص رئيسها العمل سريعا على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة تفاديا لازمة كبيرة قد تنتج اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمسشفيات حيث لن يكون بقدرة هذه الاخيرة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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