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لبنان

سرقوا أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزل... وتواروا عن الأنظار

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:52
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

بتاريخ 1-5-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر الدامور ضد مجهولين بجرم سرقة أثاث وتحف من منزلها الكائن في محلة دوحة الحص وقدرت قيمة المسروقات بحوالى /100,000/ دولار أميركي.
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بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر المذكور الى تحديد هوية الفاعلين.

وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت بتاريخ 6-5-2023 من إلقاء القبض على أحدهم، ويدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)
باستماعه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.
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