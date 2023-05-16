31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سرقوا أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزل... وتواروا عن الأنظار
Lebanon 24
16-05-2023
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:
بتاريخ 1-5-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر الدامور ضد مجهولين بجرم سرقة أثاث وتحف من منزلها الكائن في محلة دوحة الحص وقدرت قيمة المسروقات بحوالى /100,000/ دولار أميركي.
Advertisement
بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر المذكور الى تحديد هوية الفاعلين.
وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت بتاريخ 6-5-2023 من إلقاء القبض على أحدهم، ويدعى:
ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)
باستماعه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.
أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
16:34 | 2023-05-15
15/05/2023 04:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-05-16
هل تحسم القمة العربية الانتخابات الرئاسية؟
09:57 | 2023-05-16
ماذا ينتظر من يتغيّب عن الجلسات الإنتخابيّة؟
09:45 | 2023-05-16
السفيرة الكندية زارت مجلس النواب والبحث تناول موضوع النازحين وسبل الدعم
09:45 | 2023-05-16
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:29 | 2023-05-16
ندوة في جامعة الكسليك عن كتاب "مسائل في تاريخ جبة بشري في الحقبتين الفرنجية والمملوكية"
09:26 | 2023-05-16
عربيد استقبل فرونتسكا وبحث معها في تداعيات النزوح السوري
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 17:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact