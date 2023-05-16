سرقوا أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزل... وتواروا عن الأنظار

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:بتاريخ 1-5-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر الدامور ضد مجهولين بجرم سرقة أثاث وتحف من منزلها الكائن في محلة دوحة الحص وقدرت قيمة المسروقات بحوالى /100,000/ دولار أميركي.بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر المذكور الى تحديد هوية الفاعلين.وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت بتاريخ 6-5-2023 من إلقاء القبض على أحدهم، ويدعى:ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)باستماعه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.