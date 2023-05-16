بري استقبل انطوان شقير وزواراً

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير.كما استقبل رئيس المجلس عائلة المرحوم الراحل غازي عزالدين مع وفد من عائلات الموقوفين اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة .وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفيرة لبنان لدى رومانيا رنا المقدم.