Advertisement

لبنان

إقفال ووضع الأختام على موقف سيارات في الأشرفيّة

Lebanon 24
16-05-2023 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1067530-638198491652242730.jpg
Doc-P-1067530-638198491652242730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً عدد 440 /ب تاريخ 15-5-2023 يتعلق بوضع الاختام وإقفال موقف سيارات للعموم، وقد جاء فيه:

بناء على الكشف التي قام بها قسـم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 130/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 125 و128 الأشرفية يستثمر وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة عدم الإعلان عن التعرفة الرسمية على مدخل الموقف (50 سم x 70 سم) وعدم التقيد بها.
Advertisement

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، الكائن في العقار رقم 125 و128 من منطقة الأشرفية العقارية- شارع كرم الزيتون مقابل كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس.

المادة الثانية: يـُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة: تُـكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار، على أن تؤمن دائرة السيـر فـي مصلحة الهندسة المستلزمات الضرورية (سـلاسل وحواجز معدنية وغيرها...) عند الاقتضاء، وذلك لضمان حسن التنفيذ.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

علماً أنه تم تنفيذ قرار الاقفال ووضع الاختام على الموقف المذكور صباح اليوم الثلاثاء الواقع  في 16-5-2023 وهو ثالث موقف سيارات للعموم يتم اقفاله وختمه بالشمع الأحمر في أقل من أسبوعين لعدم التزام أصحابها بالتعرفة الرسمية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-05-16
11:34 | 2023-05-16
11:21 | 2023-05-16
10:38 | 2023-05-16
10:32 | 2023-05-16
10:19 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website