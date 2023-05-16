Advertisement

لبنان

عربيد استقبل فرونتسكا وبحث معها في تداعيات النزوح السوري

Lebanon 24
16-05-2023 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1067546-638198513091496121.png
Doc-P-1067546-638198513091496121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في مقر المجلس في وسط بيروت، وبحث معها في حال البلاد وتداعيات النزوح السوري وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
Advertisement
 
وأطلَع عربيد السفيرة فرونتسكا على" أهمية دور المجلس واللقاءات التشاركية  لمقاربة الاوضاع التي يمر بها لبنان، وبالاخص المسار الذي يقوم به المجلس لبلورة حلول تمكن من مقاربة ملف النازحين بشكل هادىء ومسؤول".
 
وتركز البحث على ضرورة ايجاد حل أزمة النزوح ضمن مسار متكامل وفي سياق إقليمي. كما تم التشديد على أن الحلول تبدأ من خلال تنظيم وجودهم في كل قطاعات العمل في لبنان إستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء التي تحمي اليد العاملة اللبنانية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-05-16
11:34 | 2023-05-16
11:21 | 2023-05-16
10:38 | 2023-05-16
10:32 | 2023-05-16
10:19 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website