عربيد استقبل فرونتسكا وبحث معها في تداعيات النزوح السوري

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استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في مقر المجلس في وسط بيروت، وبحث معها في حال البلاد وتداعيات النزوح السوري وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.وأطلَع عربيد السفيرة فرونتسكا على" أهمية دور المجلس واللقاءات التشاركية لمقاربة الاوضاع التي يمر بها لبنان، وبالاخص المسار الذي يقوم به المجلس لبلورة حلول تمكن من مقاربة ملف النازحين بشكل هادىء ومسؤول".وتركز البحث على ضرورة ايجاد حل أزمة النزوح ضمن مسار متكامل وفي سياق إقليمي. كما تم التشديد على أن الحلول تبدأ من خلال تنظيم وجودهم في كل قطاعات العمل في لبنان إستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء التي تحمي اليد العاملة اللبنانية.