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لبنان
السفيرة الكندية زارت مجلس النواب والبحث تناول موضوع النازحين وسبل الدعم
Lebanon 24
16-05-2023
|
09:45
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زارت سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، يرافقها القائم بأعمال السفارة القنصل جويل مونفيس، مجلس النواب، بدعوة من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الكندية النائب أسعد درغام، وحضور النواب: بيار بو عاصي، ميشال دويهي، سليم الصايغ، فادي علامة وشربل مسعد ومدير عام الشؤون الخارجية في المجلس كريستين معلوف.
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وكان عرض للأوضاع العامة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العمل الدبلوماسي. كما تم التطرق الى وضع اللبنانيين في كندا والذين يبلغ عددهم نصف مليون لبناني، والعلاقات الممتازة التي تجمعهم مع بلدهم الثاني كندا، بحسب بيان لمكتب درغام.
وأثنى درغام على زيارة ماكولم "لكونها المرة الأولى التي تزور فيها سفيرة كندا لجنة الصداقة في مجلس النواب".
كما بحث المجتمعون في موضوع "النازحين السوريين والأعباء المادية المترتبة عنهم"، وشرح درغام "الخطر الديمغرافي نتيجة كثرة الولادات في لبنان"، مؤكدا أنه "مقابل كل ستة أطفال سوريين يولد طفل لبناني، ما بات يهدد المجتمع اللبناني ويؤدي الى خلل في التركيبة السكانية".
وعرضت ماكولم نوع الدعم الذي تقدمه كندا للجهات المانحة عبر المنظمات الدولية التي تهتم بالنازحين والتي تشمل مختلف النواحي، الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وعرض النواب المشاكل التي تواجه اللبنانيين وطالبوا بـ"تسهيل شروط الحصول على تأشيرات دخول الى كندا".
وجالت ماكولم برفقة درغام، في أقسام المجلس، شارحا لها تاريخ بناء المجلس والقاعات التي يتضمنها.
وفي الختام أولم درغام على شرف السفيرة الكندية وأعضاء لجنة الصداقة اللبنانية الكندية في مطعم "السراي".
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