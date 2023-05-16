هل يفرض الاتّحاد الأوروبيّ عقوبات على من يتغيّب عن الجلسات الإنتخابيّة؟

قال مصدر رسمي للـ"أم تي في"، إنّ وزارة الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية.



Advertisement في المقابل، قالت مصادر "الجديد"، إنّ الخارجية اللبنانية لم تتلقَ أي رسالة من الاتحاد الأوروبي تلوّح خلالها بالعقوبات على معطلي الجلسات الإنتخابية.