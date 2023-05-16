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لبنان

هل يفرض الاتّحاد الأوروبيّ عقوبات على من يتغيّب عن الجلسات الإنتخابيّة؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 09:57
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قال مصدر رسمي للـ"أم تي في"، إنّ وزارة الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية.
 
 
في المقابل، قالت مصادر "الجديد"، إنّ الخارجية اللبنانية لم تتلقَ أي رسالة من الاتحاد الأوروبي تلوّح خلالها بالعقوبات على معطلي الجلسات الإنتخابية.
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