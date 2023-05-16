مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

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افادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، اصدرت اليوم مذكرة توقيف دولية بحقه اليوم، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.واشارت الوكالة الى انه في مطلع نيسان الماضي استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 أيار في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.وقال محاميه لوكالة "فرانس برس": "إن تغّيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول".