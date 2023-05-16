قائد الجيش استقبل فادي كرم وقنصل الكونغو

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب فادي كرم، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل القنصل الفخري لجمهورية الكونغو الديموقراطية في لبنان السيد ريشار شلالا، وتم البحث في شؤون مختلفة.

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