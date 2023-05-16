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لبنان

قائد الجيش استقبل فادي كرم وقنصل الكونغو

Lebanon 24
16-05-2023 | 10:16
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب فادي كرم، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما استقبل القنصل الفخري لجمهورية الكونغو الديموقراطية في لبنان السيد ريشار شلالا، وتم البحث في شؤون مختلفة.
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