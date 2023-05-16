عبد الله: نشد على أيدي وزارة الصحة في قمع المخالفات والتجاوزات

غرد النائب بلال عبد الله على "تويتر":"نشد على أيدي وزارة الصحة في قمع المخالفات والتجاوزات، من أية جهة أتت، صيدلية، مستشفى، طبيب، شركة أدوية او مستلزمات طبية. نحن في أزمة خانقة في نظامنا الصحي، ولا يجوز لأي كان إستغلال الوضع للمزيد من الأرباح. سابقا كان التشبيح من مال الدولة وصناديقها، اليوم هو من جيب المواطن...!!.

Advertisement