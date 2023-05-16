خبر مهمّ عن الكهرباء... ماذا تبلّغ لبنان من العراق؟

غرد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم عبر حسابه على "تويتر": "‏يسرني أن أعلن أنني تلقيت إتصالا من الصديق وزير العمل العراقي أحمد الأسدي شكرنا فيه على حسن الاستقبال والتعاون، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن"

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