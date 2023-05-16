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لبنان

تغريدة من غادة عون.. كيف علّقت على مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:34
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غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "القضاء اللبناني : تعذر ابلاغ رياض سلامة. مجهول محل الاقامة: معقول!!! جواب القضاء الاوروبي، دون تردد مذكرة توقيف دولية بحق سلامة".
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لبنان

غادة عون

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