تغريدة من غادة عون.. كيف علّقت على مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة؟

غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "القضاء اللبناني : تعذر ابلاغ رياض سلامة. مجهول محل الاقامة: معقول!!! جواب القضاء الاوروبي، دون تردد مذكرة توقيف دولية بحق سلامة".

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