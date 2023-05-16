كيف ردّ الوكيل القانوني لسلامة على مذكرة التوقيف بحق الأخير؟

قال بيار أوليفيه سور، الوكيل القانوني الفرنسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لـ"الجديد" إنه تبلغ الادعاء ومذكرة التوقيف من الاعلام وليس عبر الاطر القانونية.

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