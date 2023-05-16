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لبنان
كيف ردّ الوكيل القانوني لسلامة على مذكرة التوقيف بحق الأخير؟
Lebanon 24
16-05-2023
|
11:45
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قال بيار أوليفيه سور، الوكيل القانوني الفرنسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لـ"الجديد" إنه تبلغ الادعاء ومذكرة التوقيف من الاعلام وليس عبر الاطر القانونية.
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