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لبنان

كيف ردّ الوكيل القانوني لسلامة على مذكرة التوقيف بحق الأخير؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:45
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قال بيار أوليفيه سور، الوكيل القانوني الفرنسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لـ"الجديد" إنه تبلغ الادعاء ومذكرة التوقيف من الاعلام وليس عبر الاطر القانونية. 
 
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