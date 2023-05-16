بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!

كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ معدل التغذية يتراوح حالياً بين 400 و 500 ميغاواط في كلّ لبنان، الأمر الذي يوفر ما يوازي 5 ساعاتٍ من الطاقة الكهربائية.

وأوضحت المصادر أنَّ معظم معامل الإنتاج كالذوق والجية والزهراني تعملُ وفق توزيع معتمد جرى وضعه سابقاً من قبل "كهرباء لبنان"، مشيرة إلى أنَّ الوضع جيّد حالياً من ناحية الفيول المتوافر، وأضافت: "طالما وفرت بواخر جديدة الفيول بكميات إضافية، طالما تمكّنا من رفع ساعات التغذية التي قد تصلُ إلى 8 ساعات، وهذا الأمرُ ليس صعباً في ظلّ الإيجابيات المرتبطة بالفيول العراقي الذي ستتم مضاعفة كمياته لصالح لبنان".