بيانٌ مهم من وزير الطاقة.. ماذا أعلن عن "الفيول العراقي"؟

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم بناءً على إقتراح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف والتي وردت في رسالة الوزير فياض إلى وزير النفط العراقي وهي تتلخص في النقاط الثلاثة التالية:أولاً: تأمين كامل الكميات المتبقية في إتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس أربع دفعات من تاريخ شهر تموز وتنتهي في نهاية تشرين الاول المقبل ما يشكل زيادة كمية الفيول الشهرية الى الضعف أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً بدلاً من 80.000 طن.ثانياً: تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50 % على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري.ثالثاً: إضافة إلى ذلك، الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة الى دولة لتأمين إلى حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار الى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب اي فوائد مالية وبسعر يراعي الاسعار العالمية التنافسية.وقد شكر الوزير فياض جمهورية العراق الشقيق وخصوصاً دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شيّاع السوداني ومعالي وزير النفط المهندس حيّان عبد الغني ومدير مكتب رئيس الوزراء السيد إحسان العوادي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.ويأتي هذا القرار بعد زيارة وزير الطاقة الدكتور وليد فياض الاخيرة للعراق في 6-7 من أيار الجاري والتي بحث فيها هذه الاقتراحات مع دولة رئيس الوزراء بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير كما ومع كافة الوزراء المعنيين.هذا وسيستكمل الوزير فياض المفاوضات والعمل على المستوى الحكومي في لبنان وفي العراق لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ.