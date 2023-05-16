هل سيتم توقيف رياض سلامة في لبنان؟

قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إنه "حتى الآن لا مذكرة توقيف من الانتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهناك مذكرة توقيف فقط من قاضية فرنسية".

وفي حديث لـ"الجديد"، أشار مولوي إلى أنه "لا يمكن الحديث عن ملاحقة أو توقيف سلامة في لبنان لأن كل الإجراءات المتعلقة بالانتربول لم تتم بعد".

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وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر أن "هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها".



وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، اشار الى ان "لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات".



واكد مولوي، بانه "لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد او سلامته بخطر، ولم يحدث اي اشكال مع اي سوري تمت اعادته الى سوريا". واكد بان "لبنان يريد تطبيق القوانين على الاراضي اللبناني لحفظ الامن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده".