ضجّة في طرابلس وتحرّك عاجل لسيارات الإطفاء.. ما القصّة؟

أقدمَ مجهولون على إضرام النيران في البنى التحتية والمجاري ضمن سوق الخضار الجديد في طرابلس، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في سماء المنطقة.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإن النيران ظهرت في بعض الشوارع عند مدخل السوق نتيجة إستخدام مواد قابلة للإشتعال خلال عملية إضرام الحريق.

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وعلى الفور، تحركت فرق الإطفاء بسرعة كبيرة باتجاه المكان، وقد عملت على إدخال المياه من داخل السوق بكثافة في الريغار الرابع القريب من المنشآت والمباني، لتتم بذلك محاصرة النيران في 3 ريغارات على المدخل.

وحالياً، فإن عمليات إخماد النيران مستمرة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بشأن ما حصل.