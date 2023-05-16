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لبنان

أخبارٌ عن سقوط شهداء للجيش خلال اشتباكات الشراونة.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:27
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نفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" الأخبار التي أفادت عن سقوطِ شهداء للجيش خلال الإشتباكات التي دارت، مساء اليوم الثلاثاء، بين وحدات عسكرية من جهة ومطلوبين من جهةٍ أخرى في حي الشراونة - بعلبك.
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وأكّدت المصادر أن الجيش أكمل عمليته الأمنية التي نفذها في المحلّة المذكورة، وتمكّن من ضبط كمية من المخدرات مع آلة تصنيع إلى جانب أسلحة وذخائر وأعتدة عسكريّة.

وتزامناً مع الحملة الأمنية التي قام بها الجيش، أفيد عن فرار عددٍ من المطلوبين خارج الشراونة، والعملُ جارٍ من قبل الجيش على تعقبهم تمهيداً لتوقيفهم. 
 
ولاحقاً، أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً جاء فيه: "دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك حيث ضبطت معملًا لتصنيع الحشيشة وكمية كبيرة منها.
وتعرضت الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف أر بي جي، فردّ العناصر على مصادر النيران من دون وقوع إصابات".
 
 

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