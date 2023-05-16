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لبنان

أمرٌ جديد يُكشف عن أموال المودعين في لبنان.. التفاصيل مهمّة جداً!

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:43
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ذكرت قناة "الجديد" ضمن نشرة "المشهد الإقتصادي"، اليوم الثلاثاء، أنَّ المودعين اللبنانيين فقدوا 51 مليار دولار منذ 17 تشرين الأول عام 2019.
ووفقاً للقناة، فإنَّ أمين عام جمعية المصارف فادي خلف كشف خلال إفتتاحية التقرير الشهري لجمعية "مصارف لبنان" أنَّ 29 مليار دولار من أصل 38 ملياراً تُمثّل مجموع الديون للقطاع الخاص، سُدِّدت على أساس سعر الصرف الرسمي أو "اللولار". 
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وأشارت القناة إلى أن هناك 22 مليار دولار أنفقها مصرف لبنان على الدّعم من احتياطيات العملة الأجنبية التي تعودُ أساساً للمودعين، وأضافت: "يقول خلف أيضاً إنَّ نسبة التوظفيات الإلزامية في مصرف لبنان على الودائع البالغة 94 مليار دولار، تدنّت عن 10% من دون أي تفسيرٍ منطقي، مع العلم أن هذه النسبة يجب أن تكون 14% ".
 
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