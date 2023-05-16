مُفاجأة بين لبنان وغزّة.. تقريرٌ إسرائيلي يُعلن حيثياتها!

علّق تقريرٌ جديد لموقع "jdn" الإسرائيلي على كلامٍ أممي صدر مؤخراً وأشار إلى أنه كانت للبنان مشاركة في المفاوضات التي أسفرت عن وقف التصعيد في قطاع غزة قبل أيام.

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وبحسب التقرير، فقد تم الحديث عن حصول تواصل بين سياسيين لبنانيين وقيادات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية التي قامت الحرب بينها وبين الجيش الإسرائيلي في غزّة لمدّة 5 أيام.