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لبنان

"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2023 | 15:54
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سعى مواطنون عبر أكثر من وسيلة إلى لفت إنتباهِ القوى الأمنية بشأنِ ممارساتٍ خادشة للحياء تحصلُ إلكترونياً من خلال بعضِ الفتياتِ والشبّان في لبنان.
 
وبحسب ما تبيَّن، فإنَّ هناك أنشطة مُريبة تقومُ بها فتيات قاصرات على تطبيق "تيك توك" بشكلٍ علني، وتتمثّلُ بإطلاق "بث مباشر" يتضمّنُ حوارات تحملُ معانٍ تكشف عن إنحرافٍ أخلاقيّ كبير. 
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وفي السياق، تقولُ إحدى السيدات لـ"لبنان24" إنّها باتت تخشى أن يتعرّض طفلها الصغير لتلك الفيديوهات الضاربة للأخلاق خصوصاً على "تيك توك" الذي بات يستخدم بكثافة بين الأطفال، وتضيف: "ما يجري خطير، وعلى القوى الأمنية أن تتحرّك. حقاً، ما يجري هو دعارة علنيّة وعلى مرأى ومسمع الكثيرين، فلا ضوابط أخلاقية باتت قائمة في ظلّ الإنفلات الإلكتروني الذي شهدته مجتمعاتنا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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