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لبنان
حادثة مأسوية في الجنوب.. العثور على جثة شابة وتفاصيل الواقعة مجهولة!
Lebanon 24
16-05-2023
|
16:44
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنه تمّ العثور على جثة عائدة للشابة "ل.ر.ه."، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً للمعلومات الأوليّة، فإن الشابة هي من بلدة الزرارية، وأسباب وفاتها ما زالت مجهولة حتى الآن.
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لبنان
الجنوب
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