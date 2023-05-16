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لبنان
استياء
Lebanon 24
16-05-2023
|
17:30
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نقل عن مسؤول ملف الرئاسة في الاليزيه استياؤه من أداء رؤساء الكتل المسيحية المعارضة للتسوية، سائلاً عن البدائل لديهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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