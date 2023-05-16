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لبنان

تلويح اوروبي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات وقرار يحضر في الكونغرس

Lebanon 24
16-05-2023 | 22:07
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عاد الحديث مجددا عن تلويح الاتحاد الاوروبي بعقوبات على من يتغيّب عن جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتلقي وزارة الخارجية رسالة في هذا الصدد.
الا ان مصادر دبلوماسية نفت لـ"نداء الوطن"، ما حكيَ عن تسلّم وزارة الخارجية كتاباً رسمياً في هذا الاطار ،
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وأشارت إلى أنّ الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في بروكسل، تطرّق إلى مسألة فرض العقوبات حيث تبيّن أنّ المندوب الألماني هو الأكثر حماسة لإصدار هكذا قرار، إلّا أنّ الفرنسيين أبدوا اعتراضهم، ما يعني أنّ احتمال صدور قرار بات صعباً لحاجته إلى اجماع دول الاتحاد، الأمر غير المتوفر.
وكشفت معلومات مطلعة لـ«البناء» عن قرار عقوبات يحضر في الكونغرس الأميركي سيطال بعض السياسيين الذين يملكون المفاتيح الرئاسية في لبنان بتهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي ومشروع الإصلاح ومكافحة الفساد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
كما كشفت المصادر عن أن الاتحاد الأوروبي يحضّر قرار عقوبات على شخصيات لبنانية من الصف الثاني للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
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