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لبنان

القطاع الصناعي يواجه التحديات ويطالب بالحماية

Lebanon 24
16-05-2023 | 22:49
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كتب جوزيف فرح في" الديار": يبدو ان القطاع الصناعي هو الاكثر اعتراضا لرفع الدولار الجمركي على سعر الصيرفة مع انه الاكثر استفادة من ذلك دعما للانتاج اللبناني ومرد ذلك تخوفه من اتساع رقعة الاقتصاد غير الشرعي على حساب الصناعة والاقتصاد الشرعي حتى ان نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش اعلن بكل صراحة في حديثه الاخير للديار عن وجود PLAN B والانتقال بصناعته الى دولة اخرى رغم تشبثه بأرضه ومصنعه بعد ان باتت الصناعة «هماً «لديه في ظل العراقيل التي تواجه اي صناعي اليوم في لبنان وهي الاخطر على مدى السنوات الماضية .
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ويقول عضو جمعية الصناعيين سامي ضاهر ان الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني يعني بالنسبة لنا كشركة سادا غروب «احتلال» العالم كله بصناعتنا الوطنية اعطونا الحماية والاستقرار في لبنان ونحن على استعداد لغزو العالم بصناعتنا التي تضاهي بجودتها الصناعات في الخارج.
واضاف :الحماية للصناعة تعني حمايتنا من الاغراق من البضائع التي تاتي الى لبنان وتدخل اسواقنا الاستهلاكية. وانا في الوقت نفسه اصدر الى الدولة الاجنبية وادفع جمارك بنسبة ١٠٠قي المئة بينما سلعها تدخل اسواقنا بدفع جمارك بنسبة ١٠في المئة وبالتالي مفروض المعاملة بالمثل وهي غير متوفرة حاليا.
ورفض الحديث عن ارتفاع اسعار السلع الصناعية لاننا نحن اليوم نقدم اجود سلعة وبسعر يضاهي السعر الاجنبي معلنا ان الصناعيين يشكلون اليوم خط الدفاع الاول عن الاتناج الوطني.
 
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