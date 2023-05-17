لا زيارة الى سوريا ولا دعاوى

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نفت أوساط حكومية معنية ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عن تصاريح وزارية مجتزأة، بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى سوريا لبحث ملف النازحين السوريين.وقالت: هذا الموضوع غير مطروح من الاساس، وملف النازحين يعالج ضمن اللجنة الوزارية المختصة ومع الوزراء المختصين والامن العام، وكل ما يقال خلاف ذلك يندرج في اطار التحليلات والتكهنات".كما نفت الاوساط ما اورده أحد المواقع الالكترونية صباح اليوم "عن دعاوى مقدمة من الدولة السورية بحق رئيس الحكومة المحكوم بملايين الدولارات والتي يتوجب عليه إعادتها".وقالت الأوساط "هذا الكلام غير صحيح وسيكون موضع دعوى قضائية أمام القضاء المختص".