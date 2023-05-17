نواب غير موافقين على مرشح حزبهم: ماذا بقي من الصدقية؟

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يبدو ان هناك خلافا داخل "تكتل لبنان القوي" بسبب اصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تسمية الوزير السابق جهاد ازعور ليكون مرشح "التيار" لرئاسة الجمهورية.وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض النواب يعتبرون انه من الافضل ان يكون مرشح "التيار" عونيا، كما انهم يعتبرون ان ترشيح ازعور لا يخدم "التيار" لا من قريب ولا من بعيد.وبحسب المصادر فإن هؤلاء النواب يعتبرون ان "الابراء المستحيل" كان موجها ضد الفريق السياسي الذي يمثله ازعور وضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالذات، فكيف يمكن اقناع الرأي العام بالخطاب الرئاسي الجديد لـ" التيار"؟ وماذا بقي من الصدقية؟