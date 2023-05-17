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لبنان

حركة مُريبة... عصابة تزوير دولارات تنشط في بعض القرى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2023 | 02:15
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تفرض الازمة الاقتصادية على اللبنانيين زيارة "الصرّاف" بشكل دوري بهدف تحويل معشاتهم من الليرة اللبنانية الى الدولار او بغية تحويل ما يحتاجون من الدولار الى الليرة اللبنانية.
في هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان عصابة متخصصة بتزوير الدولارت تنشط في بعض قرى وبلدات الشمال حيث يجد المواطن صعوبة في التنقل الى المدن بغية شراء او بيع الدولار.
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ووفقا للمعطيات، تضم العصابة مجموعة من شبان البلدات الذين تتراوح اعمارهم بين الـ18 و30 سنة، تم التواصل معهم وعرض المغريات عليهم بغية تجنيدهم وتحويلهم الى أفراد من العصابة.
ويقوم الشبان المشار اليهم ببيع ابناء بلداتهم دولارات مزورة في مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع مشغلي العصابة.
وأفادت المعلومات لـ" لبنان 24" ان القوى الامنية المعنية بدأت بتدارك هذا الواقع وقامت بتوقيف مجموعة من الناشطين ضمن العصابة والتحقيقات مستمرة للوصول الى الرؤوس المدبرة.

لبنان

خاص

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