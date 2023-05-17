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لبنان

تواصل التيار - حزب الله لا يرتقي الى "هذه المرحلة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2023 | 02:45
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يتزايد التواصل  بين التيار الوطني الحر من جهة وحزب الله من جهة اخرى وهذا ما يظهر من خلال المراعاة المتبادلة من قبل الطرفين لبعضهما البعض في الاعلام والخطاب السياسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التواصل لم يرتقِ بعد لمستوى القيادات الاساسية، بل لا يزال في اطار تبادل وجهات النظر في كيفية ترتيب الخلاف السياسي القائم بين الطرفين.
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واعتبرت المصادر ان اي لقاء بين قيادة الطرفين لن يحصل ما دام كل طرف متمسك برأيه في الملف الرئاسي، وعليه فإن المرحلة هي لترطيب الاجواء لا اكثر.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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