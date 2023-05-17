تواصل التيار - حزب الله لا يرتقي الى "هذه المرحلة"

Advertisement

يتزايد التواصل بين التيار الوطني الحر من جهة وحزب الله من جهة اخرى وهذا ما يظهر من خلال المراعاة المتبادلة من قبل الطرفين لبعضهما البعض في الاعلام والخطاب السياسي.وبحسب مصادر مطلعة فإن التواصل لم يرتقِ بعد لمستوى القيادات الاساسية، بل لا يزال في اطار تبادل وجهات النظر في كيفية ترتيب الخلاف السياسي القائم بين الطرفين.واعتبرت المصادر ان اي لقاء بين قيادة الطرفين لن يحصل ما دام كل طرف متمسك برأيه في الملف الرئاسي، وعليه فإن المرحلة هي لترطيب الاجواء لا اكثر.