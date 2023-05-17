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لبنان

أحد أخطر المطلوبين والفار من إحدى النظارات بقبضة "المعلومات".. هكذا قُبض عليه

Lebanon 24
17-05-2023 | 02:39
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أعلنت المديريّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين الخطرين في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى:
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- ح. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
بحقّه عدّة مذكّرات عدلية بجرائم خطف وسرقة وإطلاق نار، والذي أقدم خلال شهر تشرين الثاني من العام ۲۰۲۲ على الفرار من نظارة الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه، ووضع خطّة محكمة لتنفيذ العملية، بخاصةٍ أنّه يحمل مسدّسًا حربيًّا بصورة مستمرّة .

بتاريخ 10-05-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة من تنفيذ عمليّة خاطفة في محلّة برج البراجنة – الضّاحية الجنوبية، حيث أوقفته وجرّدته من مسدّسه. بتفتيشه، تمّ ضبط بيان قيد إفرادي مزوّر.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.


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