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لبنان

الأمطار عائدة.. طقس متقلب في لبنان والحرارة دون معدلاتها!

Lebanon 24
17-05-2023 | 04:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الحوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات المتوسطة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ دون معدلاتها الموسمية، واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات خلال الليل.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الخميس حيث يتحول الى ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة مما يؤدي  الى تكون الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر مع رياح ناشطة احيانا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات المتوسطة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ دون معدلاتها الموسمية، واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات خلال الليل.

الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال امطار محلية خفيفة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل، يتكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ متفرق شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشط أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/ س.

-الانقشاع:  جيد إجمالا خلال النهار، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب..

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 95 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا،  حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,37

-ساعة غروب الشمس: 19,34

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