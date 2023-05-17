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لبنان

ميقاتي من عين التينة: عرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية

Lebanon 24
17-05-2023 | 04:40
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، للبحث في آخر التطورات.
 
 
وقال الرئيس ميقاتي لدى مغادرته عين التينة "لقاء ايجابي كالعادة مع الرئيس نبيه بري، وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية".
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ميقاتي

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