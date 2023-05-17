ميقاتي من عين التينة: عرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، للبحث في آخر التطورات.



Advertisement وقال الرئيس ميقاتي لدى مغادرته عين التينة "لقاء ايجابي كالعادة مع الرئيس نبيه بري، وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية".