تعميم من كركي بشأن رخص السوق المنتهية الصالحية.. اليكم التفاصيل

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عطفا على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 296 تاريخ 2023/3/13 القاضي باستمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصالحية بعد تاريخ 2022/1/1 وذلك حتى تاريخ 2023/12/31 ضمنا.أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي تعميما حمل الرقم 954 تاريخ 17 أيار 2023 قضى بموجبه ما يلي :"يُطلب الى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقي د باحكام القرار المذكور فيما يتعلق بجميع معامالت السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ".