محضرا ضبط بحقّ فرن ومعمل للألبان والاجبان

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كما نُظم محضر ضبط بحق معمل للالبان والاجبان في الغازية، بسبب بيعه جبنة "القشقوان" عليها عفن. تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها، وتمّ تنظيم محضر ضبط بحق فرن على الحطب في منطقة ديرقانون - راس العين لأنّ مالكه يستفيد من الطحين المدعوم ولا يلتزم بقرار وزارة الاقتصاد لجهة الوزن والسعر لربطة الخبز.كما نُظم محضر ضبط بحق معمل للالبان والاجبان في الغازية، بسبب بيعه جبنة "القشقوان" عليها عفن.

وتمّ سحب عينات أجبان من المعمل عينه وباقي المعامل في المنطقة بمؤازرة جهاز امن الدولة.

كما شملت الجولة مناطق قناريت، مغدوشة عنقون وعرب الجل حيث تمّ الكشف على المؤسسات بشكل عام.