التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، للبحث في آخر التطورات.



وقال الرئيس ميقاتي لدى مغادرته عين التينة "لقاء ايجابي كالعادة مع الرئيس نبيه بري، وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية".

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إجتماع لـ"اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون"

وكان ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون" قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه: وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد الاجتماع قال النائب موسى:"استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد مع الرئيس ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماعا مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى لتحسين اوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الامور المتعلق بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون الحل. نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الانسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لان الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في ان معا، وكان لا بد من اثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس".

أضاف: "الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها والمهم انه حصل توزيع للمهمات بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الامور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، واذا لزم الامر سنعود للاجتماع لتقيّيم النتائج، إضافة الى ذلك فان هناك مؤسسات اهلية تجتمع ونحن سعيّنا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من اجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتامين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون وطلبنا الاجتماع بهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون.

وزير التربية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

تكتل الاعتدال الوطني

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب السادة: وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، وأحمد الخير وتم البحث في الأوضاع العامة وبعض الأمور الانمائية لمنطقة عكار.

وشدد النائب البعريني بعد اللقاء على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي لأن كل يوم تأخير سيودي بلبنان نحو الدمار الشامل.

بدوره قال النائب سليمان: "تم خلال اللقاء استطلاع الأوضاع في ضوء القمة العربية القريبة، وتمنينا أن ينعكس التقارب السعودي- الايراني ايجابا على لبنان، بانتخاب رئيس في أقرب فرصة. ونأمل ان يتحمل كل طرف مسؤوليته، فالمسؤولية تقع على عاتقنا كلبنانيين ومفروض ان يكون لدينا حس وطني اكبر.

ولفت"الى انه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال فالأوضاع متجهة الى ما لا تحمد عقباه، لأن الوضع الإقتصادي والإجتماعي لم يعد يحتمل، ولذلك المطلوب انتظام الأمور وانتخاب رئيس في أقرب فرصة ممكنة.

إيدال

وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة مؤسسة" ايدال" مازن سويد ونائب الرئيس علاء حمية، في حضور نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير.

وقال سويد بعد اللقاء:" نعلن اليوم إطلاق منصة التبادل التجاري مع العراق الذي ستكون اداة تنفيذها في لبنان "المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار"ايدال". وضعنا اليوم الرئيس ميقاتي في جو هذه المنصة التي تم تطويرها، ونشكر بشكل خاص العميد حسن شقير الذي كانت له اياد بيضاء في تفعيل هذه المنصة وتفعيل اتفاقية التبادل التي سعى اليها من خلال اجتماعاته المتكررة مع المسؤولين في العراق وزياراته المتكررة لهذا البلد، ونشكر أيضا بشكل خاص دولة الرئيس العراقي محمد السوداني للدعم الذي يقدمه للبنان وموقفه النبيل من لبنان ومن شعبه في ظل هذه الأزمة وتعاونه اللامتناهي لتفعيل هذه المنصة، كما نشكر الوزير حسين العوادي الذي كلف بصياغة هذا الاتفاق وصاغه بسرعة كبيرة.

وردا على سؤال اعلن: وجدنا آلية لكيفية التسديد للعراقيين في مقابل النفط من خلال منتجات لبنانية وتسهيلات استثمارية في لبنان، وان شاء الله تظهر مع الوقت تفاصيل هذه المنصة.

المجلس الإقتصادي والإجتماعي

واستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي صقر الذي اعلن بعد اللقاء: أطلعت دولته على دور المجلس وما يقوم به وأعلمته عن مؤتمر العمل العربي الذي سينعقد في القاهرة يوم 21 الجاري، وفي الوقت ذاته هناك اجتماع المجالس الاقتصادية الإجتماعية العربية، وتزودت بتوجيهات دولته في هذا الموضوع،وأيضا تباحثنا في بعض الأمور الإقتصادية والإجتماعية حول نشاط المجلس في هذا المجال.

المعهد الوطني العالي للموسيقى

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" هبة قواس التي قالت بعد اللقاء: أتيت لشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل الدعم والرعاية الذي اولاه للكونسرفتوار في كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، وخصوصا انه حين استلامي المعهد لم يكن الأساتذة يتقاضون مستحقاتهم منذ سنة.إن المراسيم التي صدرت وقضت بتغيير الرواتب والحصول على زيادة غلاء المعيشة، اضافة الى قبض كل المساعدات وبدل النقل والرواتب الجديدة، كما النهوض بالاوركسترات، والعمل بشكل حضوري ودائم، اعطيت لنا في اخر جلسة لمجلس الوزراء، ولهذا أتيت لشكر دولة الرئيس لكوننا بدأنا بمرحلة جديدة في المعهد بفضل دعمه ورعايته. وطلبت منه موعدا لزيارته ومجلس إدارة الكونسرفتوار لشكره.

وقالت:" بدأنا نرى الثمار بعد تسعة أشهر من العمل بفضل رعاية الرئيس ميقاتي، وهذا المعهد سيكون صورة حضارية وجميلة عن لبنان، وسيفتح دبلوماسية موسيقية مع العالم وان شاء الله يشكل احد اعمدة الإقتصاد اللبناني من خلال اقتصاد الموسيقى في الفترة المقبلة.