إخلاء سبيل هدى سلوم.. ماذا عن مزاولتها العمل؟

أكّد الوكيل القانوني لهدى سلوم أنه جرى إخلاء سبيل الأخيرة مقابل كفالة مالية مع منعها من مزاولة العمل لمدة 4 أشهر.

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وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قد وافق على إخلاء سبيل رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر.وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة او الإعتراض.