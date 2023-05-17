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لبنان

منذ الصباح... مداهمات كبيرة للجيش في مخيّم نهر البارد

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بمداهمات كبيرة منذ الصباح، في مخيم نهر البارد، بحثاً عن مطلوبين بملف مخدرات.
 
 
 
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الجيش

نهر البارد

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