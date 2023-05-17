فرار مطلوب خطير بعد توقيفه

داهمت فرقة من قوى الامن الداخلي بلدة الصويري، وتمكنت من توقيف المطلوب الخطير خ. م. ب، لكنه تمكّن من الفرار لاحقًا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



