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لبنان

فرار مطلوب خطير بعد توقيفه

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:27
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داهمت فرقة من قوى الامن الداخلي بلدة الصويري، وتمكنت من توقيف المطلوب الخطير خ. م. ب، لكنه تمكّن من الفرار لاحقًا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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