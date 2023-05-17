وهاب: أسهل شيء قتل الناطور وإخفاء الجريمة

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "القاضية الفرنسية تريد إلقاء القبض على الناطور رياض سلامه وتتجاهل السارقين الكبار الذين نهبوا المليارات طيلة ثلاثين عاماً مع أن حساباتهم موجودة في أوروبا . أسهل شيء قتل الناطور وإخفاء الجريمة".

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