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لبنان

إقبالٌ كبير... لماذا تشتري اللبنانيات المسدسات؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:13
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تزدهر تجارة الأسلحة الفردية في لبنان، خصوصا بعد تفشي السرقات والنشل التي تستهدف كل فئات المجتمع والمناطق دون استثناء، لكن اللافت هو إقبال النساء على حيازة مسدسات للدفاع عن أنفسهن.

ويوضح أحد الوسطاء في بيع الأسلحة، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "ظاهرة جديدة هذه الأيام لدى النساء، تتمثل بحمل هذه المسدسات في حقائب اليد الخاصة بهن، على غرار الهاتف الخلوي أو زجاجة العطر، وذلك من أجل الحماية الشخصية بعدما كثرت السرقات والتعديات عليهن في الآونة الأخيرة".
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وتشير ليلى سيف الدين إلى أنها لا تزال تعرف جيدا كيف تحمي نفسها من ملاحقة نشال ينوي نشل حقيبتها.

وأضافت سيف الدين: "اشتريت مسدسا صغيرا مرخصا أحمله في حقيبتي إلى جانب عدة الماكياج كلما تنقلت في الشارع أو استقليت سيارتي".

وترى ندى حلواني أن اقتناء المسدس أمر ضروري للمرأة في لبنان، خصوصا بعدما أضحى السارق المحترف يقتحم السيارة دون خوف.

وقال أحد تجار الأسلحة في شمال لبنان "إن المسدسات الصغيرة مطلوبة وتميل بغالبيتها إلى اللون الفضي وتباع للنساء".

وقال مصدر أمني مسؤول "إن مهمة ترخيص الأسلحة محصورة بوزارة الدفاع".

وأوضح أن "أجهزة الأمن في الطرق عليها توقيف كل فتاة أو شاب في حوزتهم سلاح غير مرخص". (سكاي نيوز)
 
 
وكان "لبنان 24" سبق ونشر خبراً خاصاً منذ عدّة أيّام، تحت عنوان "إنتشار ظاهرة المسدسات بين السيدات وهذا هو السبب". لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
 
 
 
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