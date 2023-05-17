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لبنان

دبوسي بحث مع سعد في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية بين لبنان والعراق

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:18
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إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس الدائرة التجارية لدى سفارة جمهورية العراق في لبنان حسنين محمد سعد.
 
 
 
وتم البحث خلال اللقاء حسب بيان، في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية اللبنانية العراقية من طرابلس الكبرى، لا سيما تعزيز التبادل التجاري بين القطاعات المنتجة من كلا البلدين.
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واكد دبوسي "أهمية النظر في فرص الإستثمار والشراكة المتاحة في مختلف القطاعات الإقتصادية، والحرص على التعاون الوثيق، بين غرفة طرابلس الكبرى، والسفارة العراقية لما فيه المصلحة المشتركة بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم العراقيين" .
ومن ثم جال رئيس الدائرة التجارية العراقية حسنين سعد في المشاريع الإنمائية التي تعتمدها غرفة طرابلس داخل مقرها ، لا سيما مختبرات مراقبة الجودة، ومركز التطوير الصناعي ،وأبحاث الزراعة والغذاء".


وقال إن "الغاية من زيارتنا لغرفة طرابلس والشمال، هي فتح آفاق التعاون بين العراق ولبنان، خصوصا أننا اطلعنا ميدانيا على أهم المشاريع والإنجازات التي تتحقق وبشكل خاص مختبرات فحص المنتجات الصناعية الغذائية الأساسية الأولية ، وآلية تعبئتها وتغليفها من مختلف جوانبها التقنية، ولمسنا كل ما هو جميل وجيد في غرفة طرابلس، بحيث لا يسعنا الا ان نقدر عاليا الجهود العالية التي تبذل في هذا المجال".
 
وختم قائلا :" أما بالنسبة للمشاركة اللبنانية في معرض بغداد الدولي، فإنني دعوت غرفة طرابلس والشمال الى المشاركة في المعرض لما له من أهمية تجارية دولية تعزز من امكانيات التعاون في مجال المشاريع الإستثمارية، وان للشعب اللبناني مكانة خاصة ومميزة لدى أبناء العراق، بإعتباره شعب أصيل تربطه روابط الأخوة والمودة  قديمة ولا تزال".

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