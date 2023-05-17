Advertisement

لبنان

بيرم يقفل اربعة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1067869-638199312061286851.jpeg
Doc-P-1067869-638199312061286851.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا قضى  بإقفال اربعة مكاتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب الاستقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكومي: 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح
lebanon 24
17/05/2023 18:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انهيار الليرة... البنك الدولي يُحذّر من "دولرة" إقتصاد لبنان
lebanon 24
17/05/2023 18:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أبواب المتحف الوطني ستفتح مجاناً امام اللبنانيين اعتباراً من هذا الموعد
lebanon 24
17/05/2023 18:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث مع البخاري في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
lebanon 24
17/05/2023 18:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى بيرم

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-17
11:11 | 2023-05-17
11:06 | 2023-05-17
10:31 | 2023-05-17
10:25 | 2023-05-17
10:12 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website