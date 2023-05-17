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لبنان

المفتي دريان التقى قهوجي وشقير ورئيس حزب النجادة

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:30
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، على رأس وفد ضم: المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل عبد الله  ورئيس فرع مخابرات بيروت العقيد أنطوان حنا والعقيد محمد زين، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة بسام عفيفي.
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وتم التداول في شؤون العامة خصوصا بما يتعلق  بأحداث خلدة وما صدر عن المحكمة العسكرية من أحكام والمساعي التي يقوم بها القاضي هاني الحجار، في هذا الاطار.

 ونوه المفتي دريان بـ"الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لحفظ الأمن"، داعيا الى "التزام تعليمات الجيش حامي للوطن بقيادة قائد الجيش العماد جوزاف عون". 
 
 
واستقبل المفتي دريان نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، في حضور بسام عفيفي.
 ووضع العميد شقيرالمفتي في أجواء زيارته العراق والمساعي التي قام بها بإمداد لبنان بالطاقة لتخفيف العبء عن كاهل اللبنانيين.
 
وتناول البحث موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعيدا من "الأجواء العنصرية وما رافقها من استفزازات لا تصب في مصلحة احد، وتنظيم إقامتهم بالطرق القانونية".
 
والتقى المفتي دريان رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم وتم التشاور في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية .
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