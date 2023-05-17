تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء السباحة أسماك قرش ظهرت في البحر (فيديو)

نشرت صفحة "Lebanese fishermen الصياد اللبناني" عبر "فيسبوك"، فيديو مقابل شاطىء الزهراني، حيث ظهرت أسماك قرش في البحر.

وحذرت الصفحة المتخصصة بأخبار الصيد البحري المواطنين بالإنتباه والحذر أثناء السباحة، علماً أنّ أسماك القرش في لبنان غير عدائيّة، بحسب ما أفادت.