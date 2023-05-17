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لبنان

قناة "المنار" واذاعة "النور" نعت الاعلامي أحمد خنافر

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:16
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نعت "المجموعة اللبنانية للاعلام - قناة المنار - اذاعة النور"، في بيان الاعلامي أحمد خنافر. 
 
وجاء في بيان النعي: " بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، تنعي المجموعة اللبنانية للاعلام - قناة المنار واذاعة النور، عضو مجلس ادارة قناة المنار الحاج احمد جميل خنافر (ابو علي) الذي وافته المنية اثر عارض صحي مفاجىء صباح اليوم.
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والحاج أحمد من أوائل الحاضرين في العمل الاعلامي المقاوم منذ تأسيسه، كانت انطلاقته الاولى مع اذاعة "صوت المستضعفين"، ثم جريدة "العهد" واذاعة "النور" التي تنقل فيها بين مهمات عديدة، من نائب للمدير العام الى مدير الاخبار والبرامج السياسية، وفي قناة المنار التي تنقل فيها بين ادارة الاخبار وادارة البرامج السياسية ثم معاونا للمدير العام.
 
 
كما نعى رئيس "لجنة الإعلام والاتصالات النيابية" النائب الدكتور ابراهيم الموسوي الإعلامي أحمد خنافر، وقال في بيان: "أنعى لكم الأخ العزيز والصديق الحبيب والزميل الإعلامي من الرعيل المؤسس، فقيد الجهاد والمقاومة والإعلام الوطني المجاهد احمد خنافر. لقد مضى فقيدنا الكبير على درب من سبقوه من الاخوة المجاهدين من كوادر  وقادة إعلام المقاومة". 

وتابع: "لقد عرفته ساحات المقاومة ومؤسساتها الإعلامية والإدارية والبلدية  كادرا متميزا بأدائه، صاحب مبادرة ودور  فعّال في كل المهام التي تسلمها وترك فيها العديد من الانجازات".

وختم الموسوي: "نتوجه بأسمى آيات العزاء والمواساة لقيادة المقاومة  ولعائلته الإعلامية الوطنية، وكذلك لأسرة المجموعة اللبنانية للاعلام قناة المنار واذاعة النور، ولعموم أهلنا في الجنوب وبلدة عيناتا، ولأسرته الخاصة وأهله الاعزاء، سائلين له الرحمة والمغفرة وأعلى درجات الجنة مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا".
 
 
أسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الراحل بأحر التعازي. 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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