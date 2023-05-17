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لبنان

عبدالله التقى رئيس بعثة منظمة "اطباء بلا حدود"

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:45
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التقى رئيس لجنة الصحة النيابية، عضو "اللقاء الديمقراطي " النائب بلال عبدالله في مجلس النواب، رئيس بعثة منظمة " أطباء بلا حدود" جوليان رايكمان، وتم خلال اللقاء مناقشة برامج عمل المنظمة في لبنان.
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عبدالله

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